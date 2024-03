Rafael Turrini avança à rodada final do quali em Otocec

O brasileiro Rafael Turrini está a uma vitória de se garantir na chave principal do WTT Feeder de Otocec, na Eslovênia. Ele venceu dois jogos nesta quarta-feira (27), incluindo contra o compatriota Carlos Ishida, e está na rodada final do qualifying do torneio que integra o Circuito Mundial de tênis de mesa. Seu próximo adversário será o suíço Elias Hardmeier, nesta quinta-feira.

Número 373 do ranking mundial, Rafael Turrini superou uma jornada dupla nesta quarta. Primeiro, ele ganhou do suíço Chaitanya Vepa por 3 a 1 (11/3, 11/7, 11/13 e 11/8). Em seguida, bateu Carlos Ishida (234º), segundo atleta mais bem ranqueado do qualifying, também por 3 a 1 (12/10, 5/11, 11/8 e 11/7).

Dessa forma, Turrini se garantiu na terceira e última rodada do quali, onde enfrentará Elias Harmeier (950º). O duelo acontecerá nesta quinta-feira (28), às 13h10 (horário de Brasília). A chave principal do WTT Feeder de Otocec começará na sexta-feira (28), com a presença de 64 mesa-tenistas na disputa individual masculina.