Lyon atropela Benfica nas quartas da Champions Feminina

Lyon e Benfica voltaram a se enfrentar, nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Uefa Champions League Feminina. Desta vez, o confronto aconteceu na França, e a equipe da casa goleou o time português por 4 a 1 (6 a 2 no agregado). A zagueira brasileira, Laís Araújo jogou pelo Benfica mas não evitou a eliminação. Além disso, a partida contou com a transmissão ao vivo pela TNT e DAZN.

No jogo de ida, o Lyon venceu o confronto contra o Benfica, fora de casa, por 2 a 1. Dessa forma, a equipe francesa pôde decidir a classificação para as semifinais no Stade de Gerland com o apoio da torcida e com a vantagem de um gol.

Não deu para o Benfica!

O Lyon começou a partida impondo um ritmo mais forte, e conseguiu controlar o início de partida. A primeira boa oportunidade saiu nos pés da atacante histórica Le Sommer. Ela recebeu bom passe dentro da área e finalizou no canto mas parou boa defesa da goleira.