Equipes faturam 12 medalhas no Sul-Americano e no WRE

As primeiras medalhas começaram a ser conquistadas no Campeonato Sul-Americano de tiro com arco e do World Ranking Event (WRE). Nesta quarta-feira (27), aconteceram as finais por equipes do arco recurvo e composto de ambas as competições. Nas disputas masculina, feminina e mista, o Brasil subiu ao pódio com ouro ou prata.

Sul-Americano

O dia começou com as definições de medalhas do torneio Sul-Americano de tiro com arco. Nas disputas mistas, o Brasil conquistou o ouro no recurvo, enquanto ficou com a prata no composto. Nas disputas entre equipes masculinas e femininas, o país foi campeão no composto e vice no recurvo de ambos os naipes.

No recurvo misto, Marcus D'Almeida e Ana Luiza Caetano não tomaram conhecimento da dupla do Chile e passaram sem perder nenhum set: 6 a 0. Na final, fizeram o clássico sul-americano contra a Argentina e faturaram a medalha com 5 a 3 no placar.