Cerimônia de Abertura terá ingressos gratuitos, mas...

Você sabia que a maior parte dos ingressos para assistir à Cerimônia de Abertura da Olimpíada de Paris-2024 serão gratuitos? O evento vai rolar no Rio Sena no dia 26 de julho. O solenidade vai começar às 19h, no horário da França. Portanto, às 14h no horário de Brasília.

As delegações serão distribuídas em 180 barcos, que vão percorrer um trajeto de 6 quilômetros. Essas embarcações são aquelas turísticas, que mostram alguns dos principais monumentos da cidade.

Há algumas semanas, eu mostrei aqui no OTD em Paris que a previsão inicial era de que 600 mil pessoas poderiam assistir ao evento, mas essa projeção caiu pela metade. A última informação que a gente tem é de que o limite agora vai ser de 326 mil espectadores.