Calderano e Bruna Takahashi vencem estreias em Incheon

Hugo Calderano e Bruna Takahashi começaram bem suas trajetórias no WTT Champions de Incheon, na Coreia do Sul. Os brasileiros venceram seus jogos de estreia na madrugada desta quarta-feira (27) e avançaram às oitavas de final do torneio de tênis de mesa. Hugo bateu o japonês Shunsuke Togami por 3 sets a 2 (11/7, 14/16, 11/7, 8/11 e 11/3), enquanto Bruna derrotou a alemã Xiaona Shan por 3 a 1 (11/9, 2/11, 11/9 e 12/10).

Oitavo colocado do ranking mundial e cabeça de chave número seis em Incheon, Hugo Calderano teve um duelo acirrado contra Togami (25º). O brasileiro chegou a estar duas vezes com um set de vantagem, mas o japonês conseguiu o empate e forçou uma quinta parcial. Por lá, Hugo foi dominante e impôs golpes precisos para vencer por 11/3 e avançar de fase.

Bruna Takahashi, que é a 19ª colocada do ranking mundial, venceu Xiaona Shan (36ª) também de forma apertada. A brasileira ganhou o primeiro set por 11/9, mas cedeu o empate com uma derrota por 11/2 na segunda parcial. Ela conseguiu manter o foco nos dois sets seguintes e saiu vencedora em ambos, por 11/9 e 12/10, conquistando o triunfo na partida. O detalhe é que todas as parciais vencidas por Bruna foram pela vantagem mínima.