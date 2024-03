Bryan Monte faz 3 no empate pelas oitavas da Champions

No segundo tempo, o time da casa conseguiu uma boa reação, e chegou a virar o placar em 16 a 15. Liderados pelo frânces Diego Simonet, que anotou seis gols e três assitências, o Montpellier conseguiu voltar à frente até os últimos 2 minutos. No entanto, o time da casa voltou a empatar a partida nos minutos finais, final 27 a 27. Bryan ainda conseguiu marcar mais um gol no segundo período e terminou a partida com 3 tentos.

Próximo confronto

Definição fica para o próximo jogo! Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 3 de abril - na França. Quem vencer, enfrenta o Kiel, da Alemanha, que já esta classificada para as quartas da Champions League de handebol masculino por ter ficado em segundo lugar no Grupo A, com 10 vitórias, 2 empate e 2 derrotas.