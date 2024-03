América-MG vence Avaí pelo Brasileirão Feminino

Avaí Kindermann e América-MG entraram em campo na tarde desta quarta-feira (27), às 15h, no Estádio Salézio Kindermann, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O confronto terminou com a vitória do time mineiro por 3 a 1, que embalou a segunda vitória consecutiva na competição. Além disso partida contou com a transmissão pela Avaí Play, canal oficial do Avaí, no YouTube.

Situação no campeonato

O Avaí Kindermann veio para o confronto buscando sua primeira vitória na competição. Nas três primeiras rodadas, a equipe empatou diante do RB Bragantino por 3 a 3, e perdeu para o São Paulo (4 a 0) e para o Real Brasília (1 a 0). Coma derrota de hoje, o time comandado por Carine Bosetti permanece vom apenas 1 ponto conquistado, e briga nas últimas colocações do Brasileirão Feminino.

Por outro lado, o Améria Mineiro veio para o duelo com uma ótima vitória diante do Santos, por 2 a 1. Além disso, o time mineiro havia empatado contra o Internacional (1 a 1), e perdido contra o líder Corinthians (4 a 1). Assim, com o triunfo de hoje, as "spartanas" escalam a tabela e ficam na terceira colocação provisória, com 7 pontos.