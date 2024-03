Sophia Kelmer avança para as semifinais do Para Open Polônia

Nesta terça-feira (26), aconteceu a fase de grupos do Para Open de tênis de mesa, na Polônia. Sophia Kelmer esteve presente representando o Brasil, e conquistou três vitórias (3/0, 3/1 e 3/0) para se classificar em primeira no Grupo 2. Dessa forma, a jovem de apenas 16 anos está classificada para as semifinais da competição.

Sophia Kelmer é penta campeã brasileira, e atual número 5 do ranking mundial adulto (Classe 8), além de ser a segunda colocada no ranking sub-23. Assim, ela disputou as três rodadas iniciais da fase de grupos, e conseguiu vencer todas. Na primeira partida, Sophia enfrentou a alemã Nina Reck, e venceu com tranquilidade por 3 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/5 e 11/7.

Já no segundo cronfronto o dia, contra a japonesa Yuri Tomono, a partida foi mais disputada. Apesar de um ótimo início, com dois sets vencidos por 11/7 e 11/3, a brasileira acabou encontrando dificuladades para fechar o jogo. Entretanto, mesmo após perder o terceiro set por 11/8, Sophia conseguiu completar a vitória no quarto set no tier break por 12/10. Por fim, na última partida do dia, a mesa-tenista brasileira fechou mais uma vitória dominante - agora em cima da italiana Elena Elli. Triunfo por 3 a 0, com parciais de 11/8, 11/6 e 11/8.