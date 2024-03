Seleção feminina é convocada com gafe nas redes sociais

As redes sociais da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) amanheceram com um post que anunciava a convocação de 21 jogadoras para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Tudo, no entanto, não passou de uma gafe cometida pelo departamento de comunicação da entidade. A seleção feminina foi chamada para dois amistosos contra a Polônia, que vão acontecer entre os dias 7 e 14 de abril no país europeu. A lista definitiva para a Olimpíada só será definida no final de do mês de junho.

"Aconteceu um erro sim na publicação. Essa convocação é para uma fase de treinamento na Polônia. Vamos fazer treinamentos e dois jogos-treino contra a Polônia, um fechado e um outro aberto para o público e com transmissão no dia 14", explicou Cristiano Rocha, técnico da seleção brasileira de handebol feminino. "Essa convocação não é definitiva para a preparação olímpica. Qualquer jogadora que não está entre essas 21 de agora pode ser convocada", garantiu. Entre essas jogadoras que ficaram de fora da lista para os amistosos contra a Polônia está a armadora Ana Paula Rodrigues. A experiente jogadora lesionou o joelho no Mundial do ano passado e está trabalhando firme para se recuperar a tempo de estar apta a disputar os Jogos Olímpicos. "Ela está processo de recuperação e, se por acaso, ela tiver condições, pode ser convocada sim", afirmou o treinador.