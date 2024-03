Rodada recheada de gols marca abertura do Regional Sudeste 2

No feminino, há um grupo com três e outro com quatro equipes que jogam entre si em turno único. As duas melhores de cada avançam às semifinais. Por outro lado, na chave masculina, são dois grupos com cinco times cada. O sistema de disputas é o mesmo: todos jogam entre si nos grupos, avançam às semis os dois melhores de cada lado.

Campeão das últimas três edições (2023, 2022 e 2019), tanto com os homens quanto com as mulheres, o Sesi é o time a ser batido novamente e domina a lista de conquistas com seis no feminino e cinco no masculino em 11 edições já realizadas. O Santos, com três, vem atrás nas duas categorias.