Praia Clube vira e sai na frente nas quartas da Superliga

O roteiro permaneceu o mesmo na parcial seguinte e as bauruenses largaram na frente por 5 a 1. O sistema defensivo das visitantes obrigou as donas da casa a forçarem muitos ataques no limite da quadra, o que ocasionou diversos erros do time mineiro. Além disso, elas também encontraram dificuldades na recepção, dando alguns pontos de graça para o rival. Dessa forma, o Sesi Bauru ampliou para 2 a 0 no placar geral, com um triunfo por 25 a 18 no segundo set.

Virada do Praia Muito atrás do placar, o Praia Clube acertou os erros que estava cometendo no confronto e começou em vantagem no terceiro set. Detalhe que o clube de Uberlândia precisou atuar com sua levantadora reserva, Milla Christie, já que Naiane Ríos sentiu uma lesão no início da terceira parcial e teve que deixar a partida. Após uma ótima reação do Sesi, o duelo ficou parelho e a central Milka Marcília foi crucial para o Praia diminuir com uma vitória por 25 a 23. Com um volume avassalador, as mineiras iniciaram o quarto set abrindo três pontos de frente. Impedindo qualquer reação do adversário, o Praia liderou a parcial do início ao fim e, com show da russa Sofya Kuznetsova, levou o duelo para o tie-break com um triunfo pelo placar de 25 a 19. Por fim, depois de muito equilíbrio, a equipe mandante sacramentou o resultado com um 15 a 11.