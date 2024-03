Osasco x Pinheiros - Superliga Feminina: onde assistir ao vivo

É clássico nas quartas! Pinheiros e Osasco vão se enfrentar nesta quarta-feira (27), às 21h, no Ginásio Esportivo José Liberatti. O duelo é válido pelas quartas de final da Superliga Feminina de vôlei. O confronto que reúne uma das maiores rivalidades da modalidade no país conta com transmissão ao vivo do SporTV 2 (canal por assinatura) e Canal Vôlei Brasil (streaming). A página oficial do clube no Youtube, a Osasco Vôlei TV, também fará a cobertura, mas sem imagens.

Ficha técnica: Osasco x Pinheiros

Competição: Superliga de vôlei feminino - quartas de final

Data e hora: quarta-feira (27), às 21h

Local: Ginásio Henrique Villaboim, São Paulo (SP)

Onde assistir: Sportv 2 (canal por assinatura), Canal Vôlei Brasil (streaming) e Youtube Osasco Vôlei TV (sem imagens).