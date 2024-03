Marcus D'Almeida começa Sul-Americano na liderança

Grande favorito ao título, Marcus D'Almeida começou muito bem no Campeonato Sul-Americano de tiro com arco, que acontece em Maricá, no Rio de Janeiro. O líder do ranking mundial terminou a fase de ranqueamento do arco recurvo disparado na liderança. Ele somou 689 pontos, 15 a mais do que o colombiano Santiago Arcila, que ficou com a segunda colocação.

Simultaneamente ao Sul-Americano, acontece também um evento WRE, que vale para o ranking mundial de tiro com arco e conta com a participação de atletas de Cuba e El Salvador, além de arqueiros inscritos diretamente por clubes do Brasil e da Argentina. Nas duas competições, entretanto, os cinco primeiros colocados foram os mesmos no ranqueamento. Além de Marcus D'Almeida e Santiago Arcila, Jorge Enriquez, também da Colômbia, com 672 pontos, Mario Jajarabilla, da Argentina, com 668, e o brasileiro Mateus Almeida, com 667, completaram o top-5.