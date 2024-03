Flamengo deslancha no terceiro quarto e bate o Paulistano no NBB

Após um momento de equilíbrio, o Mengão elevou o nível da sua defesa e parou diversas investidas do clube da cidade de São Paulo. Dessa forma, os cariocas abriram quatro pontos de vantagem antes do confronto seguir para o intervalo. A diferença caiu logo no começo do terceiro quarto, com cestas anotadas pelo estadunidense Kevin Crescenzi. No entanto, o Flamengo dominou o rival nos minutos seguintes e marcou 23 pontos na parcial, contra apenas 14 do Paulistano. No fim, os mandantes apenas administraram sua vitória para a marca final de 81 a 68.

Já no outro confronto do dia pelo NBB, o Bauru visitou o Cerrado em Brasília e venceu o clube adversário pelo placar de 86 a 69. Quem liderou o ataque da equipe paulista foi o pivô Maciel, autor de 15 pontos, além de cinco rebotes. Do lado do clube candango, destaque para o jovem armador Buiú, que marcou 17 pontos, seis rebotes e três assistências. O Dragão é o atual quinto colocado, enquanto o Cerrado é apenas o 16º.