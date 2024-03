Davi Silva e Sâmia Lima avançam nas duplas mistas de Madrid

Na manhã desta terça-feira (26), ocorreu a primeira rodada do do Madrid Masters de badminton na Espanha. Os brasileiros Davi Silva e Sâmia Lima venceram pelas duplas mistas, e seguem vivos na disputa pela vaga da chave principal do torneio. Mais tarde, Davi e Fabricio Farias estreiaram com derrota pelas duplas masculinas, e estão fora do Masters na categoria.

Abrindo sua participação no evento, a dupla mista brasileira enfrentou os irlandeses Joshua Magee e Moya Ryan. A partida foi decidida rapidamente pelos brasileiros que, em apenas 24 minutos, derrotaram os adversários por 2 sets a 0 (21/15 e 21/17). Agora, Davi Silva e Sâmia Lima jogam contra os espanhóis Jacobo Fernandez e Paula Lopez, valendo vaga para a grande final.

No segundo confronto do dia, Davi voltou às quadras - agora ao lado de Fabricio Farias - e enfrentou a dupla de irmãos Christo Popov e Toma Junior Popov, da França. Apesar de uma disputa acirrada, a dupla brasileira não conseguiu vencer os adversários, derrota por 2 sets a 1 (21/23, 21/12 e 21/18).