Corinthians supera o Mesquita e vence pela quarta vez na LBF

Deu Timão! No duelo válido pela Liga de Basquete Feminino, a tradicional LBF, o Corinthians derrotou o Sodiê Mesquita pelo placar de 75 a 61, em jogo realizado no Ginásio Wlamir Marques. O resultado foi a quarta vitória do clube paulista no torneio, que encostou nos primeiros colocados da classificação geral. No Paraná, Gabi Guimarães deu show e o Ituano venceu o Ponta Grossa.

Depois de um começo equilibrado, o Corinthians conseguiu abrir uma leve vantagem sobre o adversário, com uma bola de longa distância da armadora Thalita Silva, e fechou o primeiro quarto vencendo por 26 a 20. Na sequência, o time carioca voltou mais ligado e se saiu vitorioso na segunda parcial, diminuindo a vantagem das paulistas para três pontos. Por fim, o Timão retomou o controle inicial, passeou no terceiro quarto e sacramentou o seu triunfo em 75 a 61.

As destaques do Corinthians estiveram dentro do garrafão. A pivô Adrielly Oliveira liderou a equipe em pontos com 12 marcados e ainda anotou três rebotes. Sua parceira de posição, Clarissa dos Santos, terminou com nove pontos, 13 rebotes e três assistências, quase alcançando um duplo-duplo. Ademais, Gil Justino, também pivô, foi autora de 11 pontos, nove rebotes e três assistências.