Vôlei Renata x Minas - Superliga Masculina: onde assistir ao vivo

No outro lado do confronto a situação é mais decisiva. No momento, o Vôlei Renata ocupa a oitava colocação, última vaga para os playoffs. A campanha do time campinense é de 27 pontos, com 9 vitórias e 12 derrotas. Dessa forma, a equipe do Suzano (9º), que tem 25 pontos, pode ultrapassá-los na tabela.

Estamos na reta final da temporada da Superliga Masculina de vôlei! Por isso, fique ligado aqui no OTD para acompanhar os resultados e saber onde assistir os jogos da Superliga.

Ficha técnica

Partida: Vôlei Renata x Itambé Minas

Data e horário: nesta terça-feira (26), às 21h

Local: Ginásio Taquaral, em Campinas.

Competição: Superliga Masculina de vôlei - Fase de classificação - 22ª rodada

Transmissão ao vivo: Canal Vôlei Brasil.