Mateus Alves vai às oitavas de final em São Leopoldo

Começou, na noite desta segunda-feira (25), a disputa da chave principal do São Léo Open, torneio do ATP Challenger Tour em São Leopoldo-RS. Dois brasileiros entraram em ação pelo torneio de simples. João Lucas Reis foi eliminado, mas Mateus Alves venceu a sua partida e avançou para as oitavas de final.

Mateus Alves encarou o argentino Renzo Olivo. Com um bom desempenho nos momentos de saque do adversário, o brasileiro conseguiu quatro break points para vencer a partida por 6/3 e 6/3. Em seguida, João Lucas Reis encarou o português Gonçalo Oliveira, cabeça de chave número 8 do São Léo Open. Mas o recifense não conseguiu vencer a partida. O tenista de Portugal ganhou o confronto por 7/5 e 6/3 para avançar às oitavas de final do evento. O Brasil tem ainda outros seis representantes na chave de simples do ATP Challenger de São Leopoldo, que devem entrar em quadra nesta terça-feira (25). Destaque para o duelo nacional entre Thiago Monteiro e Orlando Luz, que deve fechar a programação na quadra central do São Léo Open. Pedro Sakamoto, Felipe Meligeni, Daniel Dutra Silva e Matheus Pucinelli também jogam amanhã.