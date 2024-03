Ingrid Martins cai nas quartas do WTA 1000 de Miami

A última representante brasileira entre as mulheres na chave de duplas do WTA 1000 de Miami, Ingrid Martins, esteve em quadra nesta segunda-feira (25). Em partida válida pelas oitavas de final do torneio, Ingrid Martins e sua companheira, Anna Blinkova, da Rússia, enfrentaram a número 1 e 2 do ranking mundial de duplas feminino, a Su-Wei Hsieh, da China Taipei, e a Elise Mertens, da Bélgica. Infelizmente, a dupla da brasileira perdeu por 2 sets a 0, e está fora do WTA Miami.

Valeu, Ingrid!

A brasileira Ingrid Martins, atualmente número 53 do mundo no ranking de tênis, conseguiu uma vaga de última hora na chave de duplas do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. No domingo (24), ela aproveitou a oportunidade ao lado da russa Anna Blinkova, e conseguiu avançar paras as quartas de final. Entranto, na partida desta segunda-feira, a brasileira enfrentou a dupla favorita do torneio, e perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 5/7 e 5/7.

Para quem pensou que seria fácil o confronto para a dupla Su-Wei Hsieh e Elise Mertens, acabou vendo, na verdade, uma ótima disputa em quadra. Tanto no primeiro, quanto no segundo set, a dupla da brasileira conseguiu competir forte, porém, em ambos os games finais favoreceram as adversárias. Ademais, destaque para o bom aproveitamento em segundos saques da dupla vencedora, que obteve 65% de sucesso, contra apenas 38% de Ingrid Martins e Anna Blinkova.