Giovanna Waksman comanda vitória do Brasil sobre o Equador

A seleção brasileira conquistou sua quarta vitória no Sul-Americano Sub-17 de futebol feminino no Paraguai. Nesta segunda-feira (25), o Brasil ganhou do Equador por 4 a 0 na primeira rodada no quadrangular final da competição, com hat-trick de Giovanna Waksman. Dessa forma, a equipe comandada por Simone Jatobá está perto de confirmar a vaga na Copa do Mundo Sub-17.

O destaque do jogo foi Giovanna Waksman. Aos 18 minutos, ela recebeu a bola na área. Logo após o domínio ela chutou em direção ao gol para abrir o placar. O Brasil teve mais algumas chances no primeiro tempo, como um chute de Juju Harris que parou no travessão. O segundo gol saiu apenas no segundo tempo, em um pênalti. Giovanna Waksman foi para a cobrança e anotou o segundo gol brasileiro. Na reta final da partida, a atacante anotou novamente. Assim, Giovanna chegou a quatro gols na competição assumindo a artilharia. Nos minutos finais, Francine também deixou o dela, para fechar a goleada brasileira. O Brasil volta a entrar em campo na quinta-feira (25), às 17h no horário de Brasília, quando enfrenta a Colômbia. Um empate pode já garantir as brasileiras na Copa do Mundo Sub-17. Na fase de grupos, a seleção brasileira ganhou da Colômbia por 4 a 1.