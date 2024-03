Cerrado Basquete x Bauru - NBB: saiba onde assistir ao vivo

Rodadas finais da NBB! Cerrado Basquete x Bauru Basket se enfrentam pela temporada regular do Novo Basquete Brasil, uma disputa que vale vaga no G4 para o Dragão. A partida é válida pela 22ª rodada do segundo turno, e ocorrerá nesta terça-feira (26), às 20h, no Ginásio da ASCEB, localizado no Distrito Federal. Além disso, o duelo terá transmissão ao vivo da ESPN e do NBB BasquetPass.

De olho no G4

Confiante com as vitórias diantes do Flamengo e Botafogo na últimas rodadas, o Bauru Basket segue em busca de uma vaguinha no G4. Neste momento, o Dragão está com a quinta melhor campanha, somando 21 vitórias em 32 jogos. A diferença para o Vasco, quarto colocado, é de apenas 1 ponto. Entretanto, a equipe cruzmaltina tem dois jogos a menos. Mesmo assim, o time bauruense ainda mantém a fé nessa perseguição. Isto porque terminar a temporada regular entre os quatro melhores lhe colocaria direto nas quartas de final dos playoffs.

Briga pelas últimas vagas

Por outro lado, o Cerrado Basquete luta pelas últimas posições que dão vagas aos playoffs da NBB. Atualmente, a equipe do Distrito Federal tem apenas 8 vitórias e 22 derrotas em 30 jogos disputados. Dessa forma, o Cerrado se encontra na 15ª colocação, podendo ser ultrapassado pelo time do Mogi das Cruzes (17º) nas próximas rodadas, e sair da zona de classificação.