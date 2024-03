Bruno Lobo fica em quarto lugar no Europeu de Fórmula Kite

Neste último final de semana, teve brasileiro brilhando em águas europeias! O velejador Bruno Lobo terminou na quarta colocação do Europeu de Fórmula Kite, torneio importante de uma das classes da vela presente nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A competição ocorreu na cidade de Los Alcázares, localizada na região sudeste da Espanha.

Na abertura do evento, Bruno finalizou a etapa inicial na quinta posição, após competir em 20 regatas, e se classificou para a fase de semifinal. Logo depois, ele terminou na liderança da segunda chave e garantiu o seu lugar na grande decisão. Sem conseguir repetir o desempenho anterior, Bruno Lobo fechou sua participação com o quarto lugar geral na disputa masculina. Quem se sagrou campeão foi o singapurense Maximilian Maeder, atual campeão mundial da classe com apenas 17 anos de idade. O francês Axel Mazella e o italiano Riccardo Pianosi completaram o pódio em segundo e terceiro, respectivamente. Outro brasileiro que participou do Europeu de Fórmula Kite foi Lucas Fonseca, que acabou em 36º lugar. Entre as mulheres, Maria do Socorro Reis encerrou sua campanha na 38ª posição.