Brasil segue 100% e avança à semi do Pré-Paralímpico de bocha

Depois de estrear com vitória sobre a Malásia, André e Laissa bateram as equipes da Hungria e do Japão. Eles iniciaram com um triunfo elástico sobre os húngaros, que terminou no placar de 8 a 2. Logo depois, os brasileiros tiveram um duelo muito mais equilibrado contra o time japonês, mas que finalizou a favor do Brasil por 5 a 4. Eles encerrarão sua participação na fase de grupos contra Portugal nesta terça-feira (26), às 8h35, no horário de Brasília-DF.

Além da classificação antecipada, André Martins e Laissa Vasconcelos também já garantiram a liderança do grupo, pois a seleção da Malásia (outra equipe classificada) não entra mais em ação e está atrás dos brasileiros pelos critérios de desempate. Dessa forma, o Brasil espera a definição do segundo colocado da chave A, que pode ser Alemanha, Espanha ou México. O duelo pela semifinal ocorrerá também na terça-feira, no período da tarde.