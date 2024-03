Brasil fecha com dois pódios Mundial dominado por britânicos

Terminou neste domingo o Mundial de paraciclismo de pista, disputado no Velódromo do Rio de Janeiro. Após cinco dias de competições, o Brasil conquistou duas medalhas de prata. Sabrina Custódia da Silva, no contrarrelógio da C2 feminina, e Lauro Chaman na perseguição individual da C5 masculina foram ao pódio. O país que liderou o quadro de medalhas foi a Grã-Bretanha com 12 ouros, 13 pratas e 2 bronzes. Na sequência, ficaram China com 16 (12 ouros, 3 pratas e 1 bronzes), França com 17 (10 ouros, 5 pratas e 2 bronzes), Austrália com 12 (4 ouros, 3 pratas e 5 bronzes) e Holanda com 6 (2 ouros, 1 prata e 3 bronzes).

A edição 2024 do Mundial de paraciclismo de pista teve seis recordes mundiais batidos. Além disso, consolidou uma renovação da modalidade, com atletas muito jovens gabaritando suas categorias e se estabelecendo como as novas referências de suas classes. É o caso do francês Alexandre Léauté, na Classe C2 masculina, e de Xiaomei Wang, na C3 feminina. O neozelandês Devon Briggs, de apenas 20, é ainda o dono de dois novos recordes mundiais na C3 masculina. No último dia de disputas do Mundial de paraciclismo de pista, os melhores resultados do Brasil foram o quatro lugar de Sabrina Custódia da Silva no Omnium da classse C2 feminina e o quinto lugar de Lauro Chaman na mesma prova, mas na categoria C5 masculina.