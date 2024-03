Bragantino vence Atlético-MG pelo Brasileirão Feminino

Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro se enfrentaram pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. O duelo aconteceu neste fim de tarde de segunda-feira (25), no estádio Gabriel Marques Silva, em Santana de Parnaíba. A partida terminou com o placar de 2 a 1, e foi a primeira vitória do time paulista na competição. Além disso, o confronto teve transmissão ao vivo pelo canal Massa Bruta TV, no Youtube.

Com o resultado positivo, a equipe do Bragantino alcança os 5 pontos no Brasileirão, e sobe para a 6ª colocação na tabela. Enquanto isso, o Atlético segue sem vitórias e nem empates no campeonato. Com zero pontos, a equipe mineira estaciona na lanterna da competição, 16º lugar.

O jogo

O primeiro tempo em Santana de Parnaíba foi de um time só. O Red Bull Bragantino aproveitou o conforto de casa e pressionou bastante a equipe mineira no primeiro tempo. Apesar de ótimas chances criadas, as Bragantinas tiveram dificuldades para vencer a goleira Iasmin Paixão e a trave também. Porém, aos 41 minutos, Leticia Teles aproveitou a cobrança de escanteio e empurrou a bola de peito para abrir o placar.