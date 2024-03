Boscardin, Zanellato e Wilson param no quali de São Leopoldo

Na chave de simples do Challenger de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, os brasileiros Pedro Boscardin, Nicolas Zanellato e Wilson Leite pararam na segunda rodada da chave qualificatória e se despediram precocemente do torneio. Ainda nesta segunda-feira (25), o pernambucano João Lucas Reis e o paulista Mateus Alves farão suas estreias no evento principal.

Entre os três eliminados, Boscardin foi quem mais passou perto de vencer sua partida. Após mais de duas horas de jogo, ele acabou superado pelo equatoriano Emilio Gómez por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/5. Simultaneamente, Nicolas perdeu para o argentino Juan Bautista Torres também pelo placar de 2 a 0 (6/3 e 6/4). Por fim, Wilson Leite sofreu um pneu em um dos sets e saiu derrotado diante do israelense Daniel Cukierman (parciais de 6/3 e 6/0). Participações de outros brasileiros Na chave principal da disputa de simples, oito atletas representarão o Brasil na competição. Mateus Alves abrirá sua participação contra o argentino Renzo Olivo, 264º colocado do ranking da ATP. O duelo ocorrerá nesta segunda-feira (25), às 17h30. Mais tarde, às 18h50, João Lucas Reis enfrentará o português Gonçalo Oliveira. Além disso, nos próximos dias, Daniel Dutra Silva, Felipe Meligeni, Matheus Pucinelli, Pedro Sakamoto, Orlando Luz e Thiago Monteiro também estrearão no torneio individual.