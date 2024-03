Torcida faz diferença e Evandro/Arthur conquista ouro no Recife

O título conquistado no Recife enche a dupla de moral para o restante da temporada. Além disso, a medalha de prata também garante pontos importantes para o objetivo principal da equipe na temporada: a classificação para Paris-2024. Isto porque agora eles ampliaram a distância no ranking para Pedro Solberg e Guto, terceiro melhores do país na lista e concorrentes à uma das duas vagas. Torcida fez a diferença A dupla Evandro e Arthur contou com um terceiro jogador em quadra na campanha feita no Challenge do Recife. A torcida presente na arena montada na Praia do Pina fez total diferença para a parceria conquistar pontos importantes, assim como viradas improváveis durante as parciais. Entre a torcida inflamada recifense, estavam membros do Movimento Verde Amarelo (MVA). O grupo de torcedores organizados do Brasil marcou presença em todos os dias da competição. Com tambores e fanfarras, eles embalaram a festa na arquibancada com músicas de apoio aos brasileiros. Juliana Leite veio direto de Fortaleza, no Ceará, para acompanhar o Challenge do Recife. Fanática por vôlei desde de que se conhece por gente, a consultora de negócios sempre viajou para muitos lugares com o objetivo de assistir a jogos e torcer pelo Brasil pela modalidade. Quando conheceu o MVA, ela conseguiu unir o melhor dos dois mundos. "Eu soube de conhecidos, pessoas que trabalham no meio do esporte", disse Ju, como também conhecida, sobre como entrou para o MVA."O vôlei sempre esteve presente na minha vida. Inclusive, eu comecei a praticar bem depois porque não conseguia gostar de jogar. Foi um encaixe na pessoa que eu sou [sobre entrar no MVA]. Mesmo assim, minha paixão sempre foi de torcer e, torcer pelo vôlei principalmente.