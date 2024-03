Pedro Veniss e João Victor Castro ficam no top-10 na Espanha

Neste domingo (24), foi disputado o Grand Prix de hipismo de saltos em Vejer de la Frontera, na Espanha. Os brasileiros, Pedro Veniss e João Victor Castro, estiveram presentes em uma das principais provas do dia e conseguiram chegar em 6º e 7º lugar. Além disso, Felipe Amaral e Sérgio Neuppmann Jr, que também participaram participaram da competição, ficaram em 23º e 25º, respectivamente.

Brasileiros no top-10!

A prova disputada neste domingo foi a GP4*, a 1.60m, com jump-off. Ou seja, nesta etapa os cavaleiros devem completar o percurso com obstáculos de até 1.60 metros com o mínimo de faltas possível. No entanto, se mais de um competidor empatar na liderança, é disputada outra prova em circuito reduzido, com o desempate sendo definido pelo tempo de percurso.

Assim, apenas oito participantes conseguiram completar o percurso com zero penalidades, dentre eles, os brasileiros Pedro Veniss e João Victor Castro, que avançaram para a prova final. Infelizmente, ambos sofreram uma penalidade de 4 pontos, e não conseguiram chegar ao pódio.