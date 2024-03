Nicolas Jarry elimina Thiago Wild do Masters 1000 de Miami

Depois de despachar Taylor Fritz, número 15 do mundo, em apenas 1h11 de jogo, Thiago Wild teve pela frente outro desafio pela terceira rodada do Masters 1000 de Miami: o chileno Nicolas Jarry, número 22 do mundo. O brasileiro, desta vez, não teve a mesma sorte da véspera e acabou derrotado, de virada, por 6/7 (1/7), 7/5 e 6/3.

O primeiro set foi muito equilibrado. Não houve nenhuma quebra, mas Wild tinha mais dificuldade do que Jarry para confirmar seu serviço. Mesmo assim, conseguiu levar o jogo para o tie-break após o empate em 6/6. Antes do desempate da parcial, o brasileiro pediu atendimento médico porque havia sofrido um corte no polegar da mão direita. Apesar de ter se machucado, Thiago Wild entrou com tudo no tie-break. O brasileiro, que sofreu ao longo de todo o primeiro set, dominou completamente o desempate. Com dois mini breaks seguidos, abriu rapidamente 4/0. Depois disso, controlou o jogo sem dar chances a Jarry e fechou em 7/1.