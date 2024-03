Nadadora de 13 anos fatura cinco ouros no Meeting de Aracaju

Halterofilismo

No halterofilismo, destaque para o paraibano Ailton de Souza, da categoria até 80 kg, que suportou 190 kg nesta manhã. O resultado lhe garantiu a medalha de ouro e seria a nona marca no ranking específico para os Jogos Paralímpicos de Paris-2024, caso fosse válida para tal finalidade.

Campeão do Parapan de Santiago-2023, Ailton participou de todas as competições obrigatórias no caminho dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Atualmente, ele ocupa a 11ª posição do ranking para o megaevento na capital francesa, com 187kg levantados na Copa do Mundo de Dubai, no início do mês. Para se classificar aos Jogos, o paraibano necessita estar entre os oito melhores e não ter nenhum brasileiro à sua frente, pois cada nação só pode ter um competidor por categoria. O catarinense Ezequiel Correa está em 10º, com 188kg também registrados em Dubai. Já o oitavo colocado é o britânico Matthew Harding (192kg).

Ailton ainda tem mais uma chance para fazer uma marca que o coloque entre os oito melhores do ranking Paris. Ele vai disputar a etapa da Copa do Mundo de Tbilisi, na Geórgia, no final de junho. "Ter levantado os 190 kg mostra que estou no caminho certo, mas eu vou em busca de uma marca melhor na Geórgia para ir aos Jogos. Esse é o meu foco", disse o halterofilista, 39, que teve paralisia infantil e sofreu uma atrofia em sua perna esquerda. No Meeting , ele representou o clube CCF, de Aracaju.

Atletismo

Já no atletismo, Jéssica Oliveira Dantas, 11, da classe T47 (deficiência nos membros superiores) competiu em três provas sub-14 e também subiu ao lugar mais alto do pódio em todas: 60m (10s68), 100m (17s98) e salto em distância (3,70m).