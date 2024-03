Marcelo Melo estreia com vitória no Masters 1000 de Miami

Marcelo Melo e Edouard Roger-Vasselin conseguiram uma grande vitória na estreia do Masters 1000 de Miami. Eles superaram na estreia os cabeças de chave número 5 do torneio, o mexicano Santiago Gonzalez e o britânico Neal Skupski. O brasileiro e o francês venceram por duplo 6/4 em 1h27 de jogo.

Nas oitavas de final, Marcelo Melo e Edouard Roger-Vasselin vão enfrentar os norte-americanos Christopher Eubanks e Ben Shelton. Os atletas dos Estados Unidos derrotaram na estreia o holandês Robin Haase e o alemão Andreas Mies com parciais de 7/5 e 6/3. O jogo O jogo começou para Marcelo Melo e Edouard Roger-Vasselin, que conseguiram uma quebra logo no primeiro game da partida. Santiago Gonzalez e Neal Skupski devolveram o break e empataram o jogo em 3/3. O duelo permaneceu empatado até o brasileiro e o francês impedirem os adversários de confirmarem o serviço no nono game e fizeram 5/4. Na sequência, os dois sacaram para fechar o primeiro set em 6/4.