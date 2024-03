Marcelinho Huertas quebra recorde de assistências na Espanha

Além da marca história, Marcelinho Huertas finalizou o confronto com uma grande atuação, anotando 20 pontos, cinco assistências e quatro rebotes. O Tenerife venceu o rival pelo placar de 93 a 92, em um jogo decidido no lance livre marcado no último segundo. Outro destaque foi o georgiano Giorgi Shermadini, MVP da partida e autor de 22 pontos, cinco rebotes e três assistências. Por outro lado, no Gran Canaria, o melhor desempenho foi do estadunidense John Shurna, que marcou 20 pontos e quatro rebotes.