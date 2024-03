Kamilla Cardoso joga bem e Carolina do Sul avança nos playoffs

Kamilla Cardoso está na terceira rodada do March Madness, playoffs do basquete feminino universitário dos Estados Unidos. Depois de desfalcar a equipe da Universidade Carolina do Sul, por suspensão, na estreia do campeonato, a pivô voltou a entrar em quadra e foi importante. Ela contribuiu com duplo-duplo, 12 pontos e 10 rebotes, na vitória contra Carolina do Norte, por 88 a 41. Na próxima etapa, o time da brasileira enfrenta o vencedor do duelo entre Oklahoma e Indiana.

Domínio desde o início

A partida começou com Kamilla Cardoso sendo responsável por marcar seis pontos por Carolina do Sul. A jogadora brasileira foi efetiva no ataque com duas cestas em momentos de jogo e mais duas em lances livres. Desta forma, ela ajudou seu time a abrir boa vantagem no primeiro quarto: 28 a 8. Kamilla Cardoso iniciou o segundo período no banco, mas não demorou para ser colocada em quadra. Porém, foi discreta ofensivamente. Apesar disso, Carolina do Norte seguiu com amplo domínio: 56 a 19.

Nos primeiros dez minutos do segundo tempo, Kamilla Cardoso voltou a pontuar depois de passar em branco no anterior. Ela somou mais dois acertos em lances livres e Carolina do Sul finalizou está etapa do jogo vencendo por 70 a 34. No período final, a pivô brasileira voltou a pontuar em organização ofensiva de seu time, que anotou mais 18 pontos, fechando o embate em 47 pontos de diferença. Kamilla Cardoso ficou em quadra por 24 dos 40 minutos.