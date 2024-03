Kalani Konig, Isabelly Ávila e Felipe Nunes campeões do STU

Street Feminino com emoção até o fim

Emoção até a última volta! Com uma disputa acirradíssima no Street Feminino, as cinco primeiras competidoras (Carla Karolina; Gabi Mazetto; Isabelly Ávila; Rafaela Murbach; Kemily Suiara) chegaram na última volta com apenas 2 pontos de diferença.

A tentativa final foi de Carla Karolina, que precisava bater a pontuação de 68.55 da skatista Isabelly Ávila. Com uma ótima volta, Carla exibiu boas manobras como Backside Feeble Grind e Frontside Tail Slide e deixou um suspense para a decisão dos jurados.

Por fim, ela recebeu a nota de 67.57, suficiente para atingir a segunda colocação, mas não conseguiu superar a Isabelly Ávila, a grande campeã do STU Street Feminino. Por fim, o terceiro lugar do pódio ficou com Kemily Suiara 67.43

Final Paraskate

A final do Paraskate Street, a estrela que brilhou mais forte dentre os 11 paratletas foi a do curitibano Felipe Nunes, de 23 anos. Assim, o fenômeno e multicampeão do Paraskate chegou com tudo na final, e anotou logo na primeira volta a pontuação de 87.22.