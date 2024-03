Isaquias vence C1 200m no photo finish e fecha Copa Brasil com 100%

Depois, veio a confirmação do resultado oficial, dando a vitória para Isaquias Queiroz com o tempo de 39s94, 19 centésimos a fente de Filipe Vieira, que anotou 40s13 para ficar com a medalha de prata. O jovem Gabriel Nascimento levou o bronze com 40s54, seis décimos atrás do campeão. Outros seis atletas competiram na final, incluindo Mateus Nunes, de 17 anos de idade.

Com a conquista no C1 200m, Isaquias Queiroz encerrou a Copa Brasil de canoagem velocidade com três ouros. Além da prova rápida, ele triunfou no C1 500m e no C1 1.000m. Esta última, aliás, é a distância olímpica, na qual o Brasil já tem um barco classificado para os Jogos Olímpicos de Paris-2024 - vaga obtida pelo próprio Isaquias, no Mundial do ano passado.

Demais resultados

Quem também conquistou três ouros na Copa Brasil foi Ana Paula Vergutz, que triunfou nas três distâncias do K1. No K1 200m, ela marcou 45s97, ficando a frente de Siria Reis (48s87) e de Maria Eduarda Mufato (50s73). A paranaense de 35 anos participou dos Jogos Olímpicos da Rio-2016 e é uma das cotadas para disputar o Pré-Olímpico de Sarasota, em abril, em busca de uma vaga para Paris-2024.

Pelo K1 200m masculino, que não contou com a participação do também atleta olímpico Vagner Souta, o vencedor foi Fabio Demarchi, que marcou 37s41. Edinho Silva levou a prata com 37s78, enquanto Vinicius Santos foi bronze, com 42s21. Já no C1 200m feminino, Valdenice Conceição venceu com 47s16. Andrea Oliveira foi prata com 50s24, enquanto Giovana Bento foi bronze com 50s87.

A primeira etapa da Copa Brasil de canoagem velocidade abriu o calendário nacional da modalidade. A competição serviu de observação para a comissão técnica da seleção brasileira antes da convocação para o Pré-Olímpico de Sarasota, que acontecerá no final de abril, com vagas para Paris-2024 em jogo. A segunda etapa da Copa Brasil ocorrerá entre 16 e 19 de maio, em Curitiba, no Paraná.