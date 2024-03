Gustavo de Souza bate recorde no encerramento do Circuito Nacional

A primeira fase do Circuito Nacional de halterofilismo foi encerrada na manhã deste domingo (24), a competição foi realizada no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. O dia de hoje foi marcado com mais duas quebras de recordes nacionais, na categoria de 107kg. Gustavo foi quem se destacou ao conseguir aumentar 14kg. Ao mesmo tempo, Mateus Assis também bateu sua marca ao levantar 218kg. Sendo assim, o Brasil bateu ao todo sete recordes nacionais, quatro ontem no feminino e mais dois hoje no masculino.

Com apenas 24 anos, o carioca conseguiu levantar 235kg já na primeira fase, deixando para trás seu próprio recorde nacional de 232kg levantados no Meeting Paralímpico do Rio de Janeiro. No segundo levantamento, o halterofilista conseguiu 241kg. Por fim, levantou 246kg na terceira etapa. As três fases foram realizadas com sucesso, e elevou sua marca do ano passado em 14kg.

Com esse recorde, Gustavo alcança o iraniano Mahdi Sayadi, que ocupa o segundo lugar no ranking mundial de 2023 após o Mundial de Dubai, no mês de agosto.