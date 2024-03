Gabriela Moreschi brilha e avança na Champions de Handebol

Não deu para a Babi Enquanto isso, no segundo jogo do dia, o Krim Mercator (SLO) visitou o CSM Bucure?ti, na Romênia. Anteriormente, na primeira partida entre as equipes, o time esloveno perdeu por 24 a 30. Assim, o time da lendária goleira Babi, que disputou mais de 200 jogos pela Seleção Brasileira, precisava tirar 6 gols de vantagem no jogo de volta. O placar, entretanto, foi uma derrota de 30 a 24, e classificação do time romeno para a próxima fase. Próximo confronto Com a classificação para as quartas de final, o Bietigheim, da Gabriela, enfrenta outro time dinamarquês, o Odense F. A equipe dinamarquesa já estava classificada para esta fase da Champions League de handebol feminino por ter ficado em segundo lugar no Grupo A, com 10 vitórias, 1 empate e 3 derrotas.