Caio Bonfim e Viviane Lyra: os melhores do ano da CBAt

Revelações

A premiação também reconheceu as duas maiores revelações do ano. No masculino, o escolhido foi Renan Gallina, que foi um dos destaques do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Ele ganhou duas medalhas de ouro na mesma noite. O paranaense foi campeão dos 200m rasos e do revezamento 4x100m. Ele ainda ganhou o título dos 200m no Pan-Americano Sub-20 e dos 100m no Sul-Americano da categoria. Já no feminino, a revelação do ano foi Vanessa Sena. Em 2022, ela ganhou o ouro no Sul-Americano Sub-20 salto e revezamento 4x100 e prata no Pan-Americano da categoria no salto em distância.

Votações populares

O público ajudou a escolher três prêmios da noite. Foram dois nomes escolhidos como "Atleta da Galera". No masculino, o medalhista olímpico Alison dos Santos, quinto colocado no Mundial do ano passado, venceu a votação. Já entre as mulheres, a mais votada pela torcida foi a fundista Aline Prudêncio de Freitas, que correu a Meia-maratona no Mundial de Corridas de Rua em 2023.

Na categoria Imagem do Ano, a fotografia "Milésimos de segundo" de Wagner Carmo foi a mais votada. A foto registrou uma passagem de bastão entre Felipe Bardi e Erick Cardoso no revezamento 4x100m rasos no Mundial de Budapeste.

Melhores clubes

Dois clubes foram premiados pela performance de seus atletas em 2023 nas principais competições nacionais. O Esporte Clube Pinheiros é o Clube de Alto Rendimento do Ano. O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP) é o Clube Formador. O Pinheiros totalizou 558 pontos, sendo 458 no Troféu Brasil (onde conquistou o seu oitavo título) e 100 no Brasileiro Sub-23. Já o Centro Olímpico somou 355,8 pontos juntando os Campeonatos Brasileiros Sub-20, Sub-18 e Sub-16.