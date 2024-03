Brasil vence a Malásia na estreia do Pré-Paralímpico de bocha

Início positivo! Na abertura do Pré-Paralímpico de bocha de Coimbra, em Portugal, o Brasil estreou com vitória sobre a Malásia pelo placar de 5 a 0, na disputa dos pares da classe BC4. Os jovens André Martins e Laissa Vasconcelos são os representantes do Brasil no evento e buscarão a sexta vaga do país na modalidade aos Jogos Paralímpicos de Paris-2024.

Os brasileiros estão na chave B do torneio, junto Hungria, Japão e Portugal, além da seleção malaia. Depois da estreia, o Brasil retornará ao torneio nesta segunda-feira (25), para enfrentar os húngaros e os japoneses, a partir das 9h45 (horário de Brasília-DF). Por fim, André e Laissa encaram a dupla portuguesa na terça-feira (26), para encerrar sua participação na fase de grupos.

Caso o Brasil termine entre os dois primeiros colocados da sua chave, o país seguirá para a disputa da semifinal. O duelo decisivo acontecerá na segunda sessão da terça-feira. O Pré-Paralímpico de bocha distribui três vagas às Paralimpíadas de Paris na classe BC4. Assim, em caso de derrota na semi do torneio, os brasileiros precisarão conquistar o bronze para garantir o seu lugar no evento da capital francesa.