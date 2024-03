Bia Souza para na repescagem e fica fora do pódio em Tbilisi

No terceiro e último dia de disputa do Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia, a brasileira Bia Souza caiu na fase de repescagem e, assim, não conseguiu avançar para disputa pela medalha de bronze da categoria acima de 78kg. Após o fim da competição, o Brasil encerrou sua participação com dois pódios conquistados.

Na sua campanha, Beatriz abriu o campeonato com uma vitória sobre Adiyasuren Amarsaikhan, da Mongólia, pelo excesso de punições da adversária. Depois, ela seguiu para as oitavas de final, onde bateu a tunisiana Sarra Mzougui, medalhista de prata nos Jogos Africanos de 2023. No entanto, as derrotas de Bia apareceram logo na etapa seguinte, a partir das quartas, quando enfrentou a japonesa Akira Sone. Atual campeã olímpica e mundial, ela não deu chances à brasileira e venceu a luta por dois waza-aris. Por fim, no confronto derradeiro por uma vaga na disputa do bronze, Bia Souza caiu para a italiana Asya Tavano.

Entre os homens, todos os últimos quatro judocas do Brasil acabaram eliminados logo no primeiro combate. Na categoria até 100kg, Leonardo Gonçalves parou diante do uzbeque Rustam Shorakhmatov, que venceu por ippon. Na mesma chave, Rafael Buzacarini encarou o japonês Kotaro Ueoka e também se despediu precocemente do torneio.