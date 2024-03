Bia Haddad é dominada por algoz britânica e está fora do WTA 1000 de Miami

Segue o tabu! A brasileira Bia Haddad perdeu o confronto para a britânica Katie Boulter e acabou eliminada na terceira rodada do WTA 1000 de Miami. Agora, pela quarta vez na carreira, a tenista paulista falha na tentativa de chegar às oitavas de final do torneio. Nas duplas, a conterrânea Luisa Stefani caiu no jogo de estreia dela na competição.

Em uma partida de uma hora e 30 minutos de duração, Bia foi derrotada pelo placar de 2 a 0 (6/2 e 6/3). Logo no primeiro game, a brasileira sofreu uma quebra e ficou atrás do marcador. Sem conseguir impor o seu ritmo, ela viu a rival britânica passear na parcial, conseguir mais uma break e fechar a disputa ao seu favor. Na sequência, Boulter repetiu o roteiro do set seguinte e anotou uma quebra nos primeiros minutos. Depois, o confronto seguiu parelho e, no nono game, Katie devolveu bem o serviço da paulista e sacramentou sua vitória.

Com a eliminação na chave de simples, Bia Haddad terá apenas o torneio de duplas para competir. Ao lado da estadunidense Taylor Townsend, elas estrearão na primeira rodada ainda neste domingo, às 15h45, no horário de Brasília-DF. As adversárias da vez serão Alycia Parks e Asia Muhammad, ambas tenistas dos Estados Unidos.