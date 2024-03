Baloteli e Tainara Mees são campeões das Provas Combinadas

Nas duas últimas provas, o Lançamento do Dardo e 800 metros rasos, ambas atletas não finalizaram entre as primeiras colocadas. No entanto, as mesmo as marcas baixas de 34.75 metros (567) e 2.34.29 minutos (640), já foram suficientes para Tainara vencer a competição, já que ela ficou na frente da adversária nestas duas provas.

Pódio final - Heptatlo Copa Brasil de Provas Combinadas: 1º - Tainara Mees (5178); 2º - Tamara Alexandrino (5098) e 3º - Roberta Almeida dos Santos (5022).