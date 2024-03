Ana Cristina conquista Copa da Turquia

Ana Cristina conquistou seu segundo troféu com a camisa do Fenerbahçe, da Turquia, neste domingo (24). A jogadora da seleção brasileira foi campeã da Copa da Turquia de 2023/24. No entanto, o principal nome da nova geração do vôlei do Brasil, teve participação discreta na decisão em que a equipe da ponteira, de 19 anos, passou pelo Eczacibasi, por 3 sets a 0, parciais de 25/23, 16/25, 25/17, 25/20.

A atleta Ana Cristina, medalha de prata com o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, começou no banco. Ela entrou apenas no segundo set, deixando a quadra sem pontuar, porém, com cinco recepções e acionada no ataque em cinco vezes. Os destaques do Fenerbahçe foram a oposta Melissa Vargas, maior pontuadora do jogo com 19 acertos e eleita melhor em quadra, e a ponteira Arina Fedorovtseva, com 18.