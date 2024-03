América Mineiro e Grêmio vencem a 3ª rodada do Brasileirão Feminino

América Mineiro e Santos se enfrentaram pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. A partida aconteceu na tarde deste domingo (24), na Arena Gregorão, em Minas Gerais. Os donos da casa derrotaram o Peixe por 2 a 1. Além desse confronto, o Fluminense e o Grêmio também disputaram a bola no Estádio Airton Ferreira da Silva, em Porto Alegre. As cariocas foram derrotadas pelas sulistas por 3 a 2.

Após as competições dessa terceira rodada, com seis pontos, o Grêmio fica em terceiro lugar da tabela e o Fluminense cai para a sétima com quatro pontos. O América Mineiro está em 11° lugar também com a soma de quatro pontos. O Santos cai para a sétima posição, com 4 pontos.