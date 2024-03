Tamara e Pedro Oliveira lideram Copa Brasil de Provas Combinadas

Os atletas mais completos do país se reuniram, neste sábado (23), em Bragança Paulista, para disputar as primeiras duas etapas da Copa Brasil de Provas Combinadas. Os destaques do dia no Heptatlo foram Tamara de Sousa, com parciais de 3248 pontos, e Tainara Mees, com 3230. Enquanto isso, no Decatlo, Pedro de Oliveira lidera com 3681 pontos. Além disso, Fernando Ferreira, o Baloteli, medalha de prata no Pan-Americano de Santiago, completa o top-3 com 3634 pontos.

Heptatlo

Na disputa do Heptatlo, Tamara Alexandrino de Sousa e Tainara Mees disputaram ponto a ponto a liderança parcial. Na primeira prova, 100 metros com barreira, Tainara saiu na frente com um tempo de 14.29 segundos e 938 pontos. Em seguida, Tamara deu o troco, e venceu as disputas de Salto em Altura (1.70 metros e 855 pontos), e de Arremesso de Peso (13.13 metros e 736 pontos). Por fim, a prova de 200 metros fechou o dia, e Tainara voltou a levar a melhor, tempo de 25.46 segundos e 845 pontos.

Decatlo

Já o Decatlo começou com duas primeiras etapas acirradissímas, e manteve a distância de apenas 57 pontos entre o primeiro e quarto colocado. Na primeira prova, os 100 metros rasos, Felipe Vinicius dos Santos começou melhor, com 11.37 segundos e 780 pontos.