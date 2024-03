Sampaio Basquete vence duelo de líderes e mantém 100% na LBF

O equilíbrio se comprovou pelas estatísticas semelhantes, 37 rebotes para cada lado, 14 assistências contra 12, 8 roubos de bola contra 7 e 8 bolas de três para cada time. Sassá Gonçalves foi a cestinha do Sampaio com 20 pontos. Por outro lado, Emanuely de Oliveira anotou 22 para o Araraquara. Desse modo, o Sampaio Basquete alcança sua quinta vitória em cinco partidas e mantém a liderança no aproveitamento. Tem 10 pontos na tabela e é o segundo colocado, justamente atrás do Araraquara, que tem 12. Todavia, com dois jogos a mais, o time paulista é o quarto por aproveitamento, com 71,4%. Duelo no interior de SP Além disso, o Pontz/ São José Basketball recebeu o Bax Catanduva no ginásio Teatrão para dar um espetáculo de basquete. Foi uma partida de grande oscilação por parte das duas equipes do interior paulista. No primeiro quarto, São José fez 26 a 17, porém sofreu 20 a 12 antes do intervalo. Em seguida, fez 21 a 10 e fechou com um quarto em 14 a 9 e o placar total em 74 a 55. Por pontos, São José tem nove pontos e está empatado em quarto lugar. Tem 50% de aproveitamento em seis partida e é o sétimo em porcentagem. Em contrapartida, o Catanduva tem uma vitória em seis jogos, com 16,7% de aproveitamento e sete pontos, que deixa em oitavo lugar na tabela. Seu aproveitamento o coloca com o nono posto.