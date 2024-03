Rayan Castro conquista vaga olímpica para o Brasil na etapa de Cottbus

Uma grande notícia para o Brasil veio na semifinal da etapa de Cottbus, na Alemanha, da Copa do Mundo de Ginástica de Trampolim. Rayan Dutra conquistou a vaga olímpica para o país através dos critérios de ranking. Na classificação, não avançou à final, mas como seus concorrentes diretos ficaram abaixo de sua colocação, o Time Brasil tem mais um representante em Paris!

Neste sábado (23), aconteceram as semifinais da prova individual da ginástica de trampolim. No masculino, Rayan Dutra estava entre os 24 melhores e se apresentou no ginásio alemão. O ginasta ficou com a 16ª colocação com 29,380 pontos e não avançou entre os oito finalistas. Apesar disso, como ficou a frente dos concorrentes diretos Angél Hernandez, da Colômbia, e Danil Mussabayev, do Cazaquistão, o brasileiro garantiu a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Angél ficou com a 18ª colocação, com 23,630, enquanto Danil sequer avançou para a semifinal. Apenas o norte-americano Aliaksei Shostak, outro pleiteante à vaga dos que estavam abaixo de Rayan, foi melhor e avançou à final, com 59,580 pontos e a quinta colocação.