Maria Alexandre brilha nas maças e vai à segunda final em Atenas

Vai, Brasil! No segundo dia de disputa da etapa de Atenas da Copa do Mundo de ginástica rítmica, a jovem Maria Eduarda Alexandre avançou para a final da prova das maças do torneio. Dessa forma, a brasileira retornará ao evento neste domingo (24) para competir em duas decisões, já que Maria também havia garantido o seu lugar na final da bola. A CazéTV e o Canal Olímpico do Brasil, a partir das 10h, transmitirão as séries decisivas.

Em uma apresentação de dificuldade 15.600, Maria realizou uma ótima exibição e alcançou 7.800 como nota de execução. Sem cometer nenhuma penalidade, ela terminou com o somatório de 31.350, o que a garantiu com a sétima melhor marca da classificatória. Bárbara Domingos, a outra brasileira na competição, não conseguiu obter um grande resultado e acabou com 28.050, não seguindo adiante na Copa do Mundo. Na prova da fita, ambas as ginastas brasileiras passaram por problemas nas suas apresentações. Maria Alexandre cometeu algumas falhas e finalizou com a pontuação de 26.950. Do mesmo modo, Babi também não executou bem os movimentos e fechou com 23.900. Assim, as duas atletas ficaram de fora da final do instrumento.