Júlia Bianchi marca em vitória do Chicago Red Stars na NWSL

Depois de Marta marcar um golaço com assistência de Angelina na véspera, mais uma brasileira brilhou na NWSL, a liga profissional de futebol feminino dos Estados Unidos. A volante Julia Bianchi, ex-Palmeiras, abriu o placar na vitória de 2 a 1 do Chicago Red Stars sobre o Seattle Reign pela segunda rodada da competição.

Aos 42 minutos do primeiro tempo, o Chicago Red Stars pressionava em busca de abrir o placar, enquanto a defesa do Seattle Reign tentava evitar o pior. Mas Júlia Bianchi roubou uma bola na entrada da área e bateu com categoria. A goleira Claudia Dickey se esticou toda, chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol da brasileira. No segundo tempo, aos 17 minutos, o Seattle Reign chegou ao empate. A sul-coreana Ji So-Yun pegou o rebote da defesa adversária, matou a bola no peito e soltou a bomba de fora da área. A bola entrou no ângulo. Um golaço.