João Fonseca avança à final e decide título com Gustavo Heide

O Challenger de Assunção terá uma final 100% brasileira. João Fonseca, de apenas 17 anos, eliminou o argentino Roman Burruchaga e vai decidir um Challenger pela primeira vez na carreira. Gustavo Heide, por sua vez, bateu o peruano Juan Pablo Varillas, cabeça-de-chave número 1, e também se garantiu na disputa pelo título.

Começo equilibrado Atual 341º do mundo, João Fonseca derrotou um adversário 180 posições melhor ranqueado do que ele. Roman Burruchaga, 161º do ranking, chegou a ter o jogo nas mãos, mas o jovem brasileiro, que recentemente chegou às quartas de final do Rio Open, conseguiu uma virada incrível para vencer a partida. O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio e só foi decidio no tie-break com vantagem para João Fonseca por 7/5. No segundo, o jogo mudou completamente com domínio total de Roman Burruchaga. O argentino venceu com facilidade por 6/1.